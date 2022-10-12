Международный уголовный суд собирает досье на Путина

Президента России Владимира Путина могут судить за военные преступления, если появятся неопровержимые улики и свидетельства. Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, сообщает Euronews.

«Защиты не дают ни ссылки на начальственные приказы, ни официальное положение человека как генерала, президента или премьер-министра - это все не служит основанием для неприкосновенности - подозреваемые в таких международных преступлениях не имеют иммунитета. Один из принципов Нюрнбергского трибунала заключается в том, что нет срока давности для военных преступлений или преступлений против человечности», - сказал он в интервью.

Владимира Путина и Россию обвиняют в преступлениях, совершенных в разных частях Украины. По словам свидетелей, гражданское население Украины подвергается изнасилованиям, пыткам и убийствам, а также расправам с применением или без боевого оружия. По словам прокурора Международного уголовного суда, если это будет доказано, виновные должны понести наказание. «Ясно одно. Нельзя умышленно, преднамеренно наносить удары по гражданским объектам, школам и больницам, местам проживания гражданских лиц, если только эти люди и объекты не используются для получения явного военного преимущества», - говорит Карим Хан.

Специалист уверен, что значение международного права и необходимости его соблюдения растет, учитывая ситуацию в Украине. «Я думаю, что закон должен сыграть свою роль. Он не решит всех мировых проблем, но мы должны полагаться на него в критические моменты, свидетелями которых мы сейчас являемся. Они касаются всех нас. Это не голливудский фильм. Это не какая-то драма. Это нечто близкое и личное для слишком многих», - подчеркнул Хан журналистам.

Сейчас Карим Хан и его объединенная следственная группа из шести стран Евросоюза под эгидой Евроюста (агентство ЕС по сотрудничеству в судебной сфере – ред.) расследуют военные преступления в Украине и работают над сбором всех улик, чтобы после наказать виновных.