Определился победитель турнира Zəfər Yolu

Завершился турнир «Зефер йолу», который проводился при поддержке Gaming League Azerbaijan, Федерации киберспорта Азербайджана и TOPaz. Соревнования, в которых приняли участие 120 игроков из 16 команд, завершились гранд-финалом.

В финальном матче соревнований сразились команды «Акацуки» и «TakeCtrl». Первая карта завершилась победой Akatsuki, а вторая — TakeCtrl. На последней карте, где определялся чемпион, Akatsuki победили, испытав радость чемпионства. TakeCtrl занял второе место. Третье место заняла команда Eternal7.

Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов высоко оценил интерес к турниру «Зефер йолу»: «Мы регулярно стараемся приурочивать соревнования по киберспорту к знаменательным датам и событиям. В эти дни успешно завершился турнир «Зефер йолу». Волнение, которое мы наблюдали во время турнира, различное доминирование игроков на картах создавало очень интересные моменты. Мы видим новые команды и игроков на каждом соревновании. Это означает, что масштабы киберспорта увеличиваются. Каждое сражение привлекает новых игроков. К концу 2022 года у нас будет еще несколько проектов. В ближайшее время вам будет предоставлена подробная информация об этом».

Следует отметить, что Gaming League Azerbaijan с момента своего основания является главным организатором более 50 местных и международных соревнований по развитию киберспорта в Азербайджане. GLA также активно занимается подготовкой профессиональных геймеров, представляющих нашу страну на международной арене.