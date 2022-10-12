Хикмет Гаджиев отвечает Армену Григоряну: «Нет и не может быть международного механизма для Карабаха»

В связи с этими заявлениями Армена Григоряна haqqin.az обратился за комментарием к помощнику президента Азербайджана – заведующему отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву.

Накануне секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью армянским СМИ заявил, что Армения и Азербайджан намерены подписать мирный договор до конца 2022 года. По словам Григоряна, во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым были обсуждены сроки мирного договора, то есть подписать договор до конца года. Также Григорян отметил, что достигнута договоренность о том, чтобы до конца года осуществить и процесс делимитации. Мирный договор и делимитация взаимосвязаны.

- Что Вы можете сказать в связи с последним заявлением секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна относительно переговоров, проведенных 27 сентября 2022 года в Вашингтоне по инициативе Джейка Салливана, советника президента США по вопросам национальной безопасности?

- Для начала я хотел бы еще раз выразить благодарность Джейку Салливану за организацию этих переговоров. Мы приветствуем те усилия, которые в последнее время прилагают официальные лица США для нормализации армяно-азербайджанских отношений. Также хотелось бы подчеркнуть, что переговоры в Вашингтоне были проведены в четком соответствии с заранее согласованной повесткой дня, которая была выстроена по канонам брюссельского формата. Переговоры охватывали следующие сферы:

- Мирный договор.

- Делимитация границ.

- Восстановление коммуникаций.

- Гуманитарные вопросы, включающие ситуацию с лицами, пропавшими без вести, и минную проблему.

Переговоры, проведенные в Вашингтоне и других местах, придерживались брюссельской повестки дня и были посвящены исключительно вопросам мирного урегулирования. В Вашингтоне было решено, что переговоры должны вестись с установлением конкретных временных рамок заключения мирного договора. В связи с этим сам проект мирного договора был заранее представлен на состоявшейся в Женеве встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Особо подчеркну, что проект включил в себя стандартные положения, содержащиеся в подобного рода соглашениях о нормализации отношений между двумя странами. В частности, мирный договор подразумевает взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела и т.д.

Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, если Армения продемонстрирует политическую решительность, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года. Подписание мирного договора между нашими странами, безусловно, благотворно скажется на общей геополитической атмосфере в регионе.

Наша позиция по вопросу делимитации заключается в том, что этот процесс должен осуществляться без каких-либо заранее определенных условий. То есть такой подход, при котором результат работы комиссий заведомо известен, представляется нам неприемлемым. Опыт обсуждений границ между государствами, имеющийся в мировой практике, в том числе опыт переговоров по этому вопросу между самим Азербайджаном и сопредельными странами, показывает, что делимитация является очень сложным процессом, который подразумевает длительные интенсивные переговоры. Наиболее важным моментом здесь является определение исходных положений, на основании которых будут вестись переговоры.

Как вы знаете, речь идет о более чем тысяче километрах неделимитированной границы между Азербайджаном и Арменией, причем часть этой границы почти 30 лет находилась под армянской оккупацией. В ходе переговоров азербайджанская сторона также подняла вопрос о семи селах Газахского района и одном селе Нахчывана, которые до сих пор находятся под оккупацией. Кроме того, вопреки трехстороннему Заявлению от 10 ноября, остатки армянской армии все еще не полностью выведены с тех территорий Азербайджана, где сейчас временно размещены российские миротворцы.

С сожалением вынужден констатировать, что Армения, нарушая положения трехстороннего Заявления, не выполняет своих обязательств по открытию коммуникаций. До сих пор не решен вопрос обеспечения безопасности поездок в Нахчыван из Восточно-Зангезурского региона Азербайджана. Этот вопрос также постоянно поднимается Азербайджаном на всех переговорах.

Что касается гуманитарного направления, то мы, со своей стороны, ожидаем, что Армения будет сотрудничать с Азербайджаном с целью прояснения судьбы порядка 3900 наших соотечественников, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. К сожалению, Армения отказывается предоставить Азербайджану информацию о местонахождении массовых захоронений.

- Армен Григорян также коснулся вопроса «создания международного механизма для обсуждения прав и безопасности карабахских армян». Что можете сказать по этому поводу?

- Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, карабахский конфликт разрешен. Причинами конфликта были военная агрессия Армении против Азербайджана и факт армянской оккупации его земель. Резолюция Совета Безопасности ООН требовала прекращения оккупации, но Армения не выполнила этого требования, а те, кто занимался посредничеством, не справились с поставленной задачей. В итоге Азербайджан был вынужден самостоятельно положить конец военной оккупации со стороны Армении и освободить свои земли.

Вопрос обеспечения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе, – внутреннее дело Азербайджана. Как отметил глава нашего государства, проживающие в Карабахе армяне являются гражданами нашей страны. И на переговорах в Брюсселе, и в Вашингтоне представители Азербайджана особо подчеркивали, что Баку не будет обсуждать вопросы, касающиеся суверенных прав нашей страны, с какой-либо третьей стороной. Вопрос прав и безопасности армянских жителей Карабаха будет решен в соответствии с Конституцией Азербайджана, законами и международными обязательствами нашего государства. Будучи ответственным членом международного сообщества, спустя некоторое время Азербайджан может проинформировать международных партнеров о ведущемся диалоге со своими гражданами – но исключительно в качестве проявления доброй воли и примера прозрачности.

В Вашингтоне наша делегация заявила, что Азербайджан, в соответствии со своими международными обязательствами, регулярно представляет различные отчеты в ООН и другие организации. В этих отчетах находят отражение сведения, касающиеся деятельности правительства Азербайджана, направленной, к примеру, на обеспечение прав национальных меньшинств. В будущем в эти отчеты будут включены действия, направленные на обеспечение прав армянских жителей, проживающих в Карабахе.

Иными словами, нет и не может быть речи о создании какого-либо международного «механизма», созданного с целью контроля прав и безопасности армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Суверенитет – это красная линия политики нашего государства, и международные партнеры должны относиться к этой справедливой позиции с пониманием и уважением.

В заключение хотел бы отметить, что искажение сути переговоров, выступление с позиции личных соображений, использование разного рода манипуляций и жонглирование понятиями считаются нашей стороной недопустимыми.