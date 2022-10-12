Сообщается, что пламя вспыхнуло в коридоре 8-го этажа, в результате чего на площади 20 м² сгорели бытовые отходы и непригодные для использования предметы быта.

Во время пожара 2 человека были доставлены в больницу с диагнозом «отравление угарным газом», 12 жителей (в том числе 4 ребенка) были эвакуированы пожарными в безопасную зону. Квартиры были защищены от огня. Пожар потушен.