Макрон разрешил Зеленскому звонить ему на WhatsАpp

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, что «имеет со многими мировыми лидерами хорошие отношения на человеческом уровне». В качестве примера он привел французского лидера Эммануэля Макрона, разрешившего украинскому политику звонить ему на WhatsApp.

«У меня действительно были близкие отношения с (экс-премьером Британии) Борисом Джонсоном, (президентом Польши Анджеем) Дудой, (лидерами) Латвии и Литвы, это тем, кому я мог позвонить. А Эммануэль Макрон мне всегда говорит, «ты мне звони на WhatsApp». И мы действительно очень много с этими президентами, которых я назвал, говорим не по протоколу, а быстро», - сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что много занимается микроменеджментом, поэтому должен принимать решения крайне быстро. По его словам, «в этой тактике важно, кто с тобой», поскольку «быстрые поставки» и «политически собраться» предполагает не обычную дипломатию, а «айфон-дипломатию». По мнению Зеленского, такого «близко не было в мире», ведь он «просил всех разговаривать быстрее, а не заказывать телефонные разговоры».