Армяне обстреляли Кельбаджар
13 октября с 15:15 до 15:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхари Шорджа и Истису Басаркечерского района, периодически обстреливали позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Алибайрамлы и Истису Кельбаджарского района, с применением стрелкового оружия различного калибра, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Сообщается, что подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры.