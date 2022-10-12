Советника Зеленского назвали «врагом Грузии»
В Тбилиси прокомментировали заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что «правительство Грузии играет в политические игры», пишут грузинские СМИ.
«Такие заявления делаются против грузинского государства, и он (Подоляк) делает это не в первый раз. Однако очень печально, что Подоляк превратился во врага грузинского государства», - сказал глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.
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