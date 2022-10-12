В России назвали «вопиющими» заявления Макрона

МИД России назвал «вопиющими и абсолютно неприемлемыми» заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Москва дестабилизирует ситуацию на Южном Кавказе, пишут российские СМИ.

«Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении также отмечается, что «абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль».

«В отличие от Франции, которая даже в периоды обострений между Баку и Ереваном ограничивалась стандартными призывами к миру, Россия в практическом плане содействовала урегулированию конфликта. Наша страна внесла решающий вклад в подписание трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., которое положило конец кровопролитию», - заявили в российском МИД.