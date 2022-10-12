США призвали Саудовскую Аравию «прекратить уворачиваться»
Власти США предоставили Саудовской Аравии аналитические данные, указывающие, по мнению Вашингтона, на отсутствие рыночных оснований для сокращения добычи нефти, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Министерство иностранных дел Саудовской Аравии может пытаться уворачиваться или уклоняться, но факты просты. Мир объединяется вокруг Украины в борьбе с российской агрессией. США сыграли ключевую роль в создании этой коалиции и привлекали руководство Саудовской Аравии к этим усилиям. В последние недели саудовская сторона сообщила нам в частном порядке и публично о своем намерении снизить производство нефти, что, как они знали, увеличит прибыль России и снизит эффективность антироссийских санкций. Это неправильное направление», - говорится в его заявлении, опубликованном в Twitter журналиста телекомпании CNN Фила Мэттингли.