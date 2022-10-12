Испания передаст Украине современные системы ПВО

Испания планирует передать Украине четыре из своих систем противовоздушной обороны Hawk. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Европейская правда.

"Союзники в НАТО предоставляют Украине передовые системы, в том числе артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику. И я приветствую сегодняшнее объявление Испании о предоставлении четырех пусковых установок Hawk для усиления противовоздушной обороны Украины - в дополнение к тому, что союзники предоставили в течение последних дней. Спасибо союзникам за весомый вклад, и призываю и в дальнейшем усиливать поддержку", - сказал он после встречи министров обороны стран НАТО.

Он добавил, что Киев получит также средства для борьбы с беспилотниками для защиты гражданской инфраструктуры от атак России.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что в военных поставках Украине теперь будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны. Например, Германия передала Украине первую систему ПВО Iris-T, США же обязались поставить Киеву два комплекса противовоздушной обороны Nasams в ближайшее время.