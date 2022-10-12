Боррель: Российскую армию уничтожат в случае ядерного удара

Применение Россией ядерного оружия против Украины повлечет за собой ответ, который уничтожит российскую армию, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишут российские СМИ.

«Еще есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну, он не может позволить себе блефовать. И должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, Европейский союз и государства-члены, а также Соединенные Штаты и НАТО тоже не блефуют. И любая ядерная атака на Украину повлечет ответ, не ядерный ответ, а такой мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет уничтожена», – сказал он.