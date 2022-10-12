Меркель не жалеет о сотрудничестве с Россией

Ангела Меркель не жалеет о своем решении закупать газ у России в период, когда она была канцлером Германии. Об этом она заявила в интервью журналистам, пишет Associated Press.

«Исходя из условий того времени, было очень рационально получать трубопроводный газ из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира. Даже в годы холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии», — сказала она.