Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 22:15

Последние дни были успешными для Украины и на военном, и на дипломатическом фронте. Спустя два дня после массированного обстрела Россией украинских городов Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую «референдумы» в «ЛНР», «ДНР», Херсонской и Запорожской областях Украины. За резолюцию с осуждением России в связи с проведением этих "референдумов" высказались 143 страны: США, Канада, подавляющее большинство стран Южной Америки, все страны ЕС, Великобритания, большинство государств Северной Африки, Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии, а на Балканах даже союзник Москвы - Сербия, а также Черногория, Босния и Северная Македония.

Против проголосовали, конечно же, сама Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, а также совершенно «отмороженная» семейная диктатура Ортеги-Мурильо в Никарагуа, которая за подачки Москвы и споет, и спляшет. Воздержалась от позорной поддержки аннексии даже «братская» Куба, а другой союзник России — Венесуэла не участвовала в голосовании. На фронтах войны для Владимира Путина также далеко не безоблачно. На брифинге по итогам шестой встречи коалиции "Рамштайн" в Брюсселе глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают прогресс в наступлении на всех фронтах, а Россия с каждым днем платит все большую цену за войну против Украины. После массированного обстрела украинских городов западные союзники Киева заявили об активизации военных поставок Незалежной. Многие из ракетных ударов России были отбиты противоракетными системами, предоставленными Западом, и это лишь усиливает украинские призывы к увеличению поставок средств ПВО, пишет Bloomberg.

Проснулся даже Берлин, который пообещал быстро направить в Украину сверхсовременные ЗРК IRIS-T SLM (Киев уже получил один из них) и, кроме того, Германия в сотрудничестве с Данией и Норвегией предоставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana, а также дополнительные ракетные системы MARS II. Нидерланды поставят ракеты для ПВО. И, наконец, США объявили о поставках Украине еще четырех комплексов залпового огня HIMARS, которые показали свою высочайшую эффективность на полях сражений. В Вашингтоне также объявлено, что США ускоряют передачу Украине двух передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые должны помочь защитить украинское небо. До этого американцы обещали, что NASAMS должны прибыть в Украину до конца осени. Милли подчеркнул, что в Рамштайне обсуждалось предоставление Украине систем противовоздушной обороны, ствольной артиллерии, танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. «Эти системы и связанные с ними боеприпасы имеют решающее значение для продолжения борьбы Украины. И они используют это оружие очень хорошо», — резюмировал он. Но при такой неоспоримой солидарности с Украиной со стороны ее союзников остается важнейший вопрос: сколько еще продолжатся военные действия?

«Путин проигрывает. Что теперь?» - так озаглавило свою аналитическую статью американское издание Politico. Оно цитирует американского генерала Бена Ходжеса: «Российские войска будут разгромлены на поле боя. Украинцы достигли irreversible momentum - «необратимого момента». Но перед ВСУ стоят очень серьезные проблемы. «В то время, как Киев готовится получить больше американских систем, остается неясно, какие еще средства ПВО оно сможет приобрести в ближайшее время, и кто предоставит их», - пишет Politico, подчеркивая, что после окончания Второй мировой войны не слишком большое внимание уделялось противовоздушной обороне. «Во всей Европе нет возможности обеспечить все потребности Украины в защите ее неба, — говорит Хайнрих Браус, в прошлом заместитель генерального секретаря НАТО. Украине, по его словам, необходимы системы, которые смогут защитить ее от крылатых ракет и баллистических ракет, но с технической точки зрения «это и очень трудно, и очень дорого». Кроме того, украинское руководство должно решить, каким городам, районам и объектам следует отдать приоритет. Защитить от ракетных атак такую большую страну, как Украину, говорит Браус, «почти невозможно».

«Путин изменил свою задачу с «Как я могу выиграть?» на «Как мне удастся не допустить поражения?», - говорит Марк Галлеотти, сотрудник британского Royal United Services Institute. Он называет такую позицию российского президента «стратегическим терпением». Каковы направления этого «терпения»? Как говорит Бен Ходжес, Путин начал мобилизацию в России, чтобы «обменять тела солдат на время». Но есть, разумеется, и другие аспекты стратегии. Западные лидеры отдают себе отчет, что Путин делает ставку на растущую усталость в демократических странах от роста цен на энергоносители, что должно привести к сокращению поддержки Украины. Нельзя сказать, что эта кампания не дает результатов. В американском Конгрессе, прежде всего в стане республиканцев, все громче звучат голоса о необходимости больше внимания уделять инфляции в собственной стране, вновь устремившимся вверх ценам на бензин, что стало возможным благодаря скоординированным усилиям России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти. Как говорит на условиях анонимности один из западных дипломатов, «проблема заключается в том, что он (Путин) все еще достаточно силен и имеет немалые ресурсы в своем распоряжении». И поэтому в западных столицах растет понимание того, что им стоит выработать долгосрочную стратегию и по-прежнему считать Путина, несмотря на все его поражения, «жизненно важной угрозой». НАТО еще раньше разработала стратегию, по которой «гибридные атаки» России могут привести к активации статьи 5 альянса, которая предполагает, что нападение на одного из членов означает нападение на всех. И это означает не только прямой военный удар со стороны России, но и диверсию против важнейших и наиболее уязвимых узлов инфраструктуры.