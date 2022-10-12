Министры обороны Турции и Греции провели встречу

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром обороны Греции Николаосом Панайотопулосом на полях встречи глав оборонных ведомств стран НАТО, которая прошла в Брюсселе. Об этом сообщает TRT Haber.

Встреча продлилась около 40 минут. Стороны провели ее для снижения напряжения между Турцией и Грецией. Министры согласились, что каналы связи между Анкарой и Афинами должны оставаться открытыми. Атмосферу встречи участники охарактеризовали как положительную.