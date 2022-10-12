На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в магазине, расположенном по адресу: г. Сумгаит, ул. Черкассы, 41-й квартал, сообщили в Министерстве.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС.

Пожарные установили, что возгорание произошло в стекольном цехе. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пламя было потушено, не распространившись на соседние постройки.

В МЧС обещали дать дополнительную информацию.