Сестры-мошенницы «кинули» ветерана Второй Карабахской войны
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиевой и ее сестры Илькнур Алиевой (Туркут), обвиняемых в мошенничестве.
Как сообщает haqqin.az, в качестве потерпевшего был допрошен Али Мохуби. В своих показаниях он заявил, что перенес два инфаркта, и врачи посоветовали ему сделать операцию. На операцию в Германии нужны были деньги, и по этой причине Мохуби передал все принадлежащие его семье золотые украшения стоимостью 67 тысяч манатов своей соседке Илькнур Алиевой, зная, что та занимается торговлей драгоценностями. Илькнур, однако, отдала ему всего 8 500 манатов, сказав при этом, что возникли некие проблемы. Мохуби добавил, что сестра Илькнур, Айтадж Алиева, не присутствовала при разговоре.
Другой потерпевший, участник Карабахской войны Турал Тахмазли потребовал от Илькнур Алиевой вернуть его деньги – та обещала устроить мужчину на работу, взяла с него 2 тысячи манатов, но вернула только половину. Илькнур Алиева пообещала возместить ущерб.
Судебный процесс продолжится 18 октября.
Айтадж Алиева и ее сестра Илькнур обвиняются в совершении мошенничества в отношении граждан. По данному уголовному делу проходят одиннадцать потерпевших, общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, составляет около одного миллиона манатов. Сестрам предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Помимо этого, Айтадж Алиева признана также виновной в подделке и продаже документов на землю от имени муниципалитета Бинагадинского района. Айтадж Алиева находится под арестом в СИЗО, Илькнур Алиеву некоторое время назад освободили из-под стражи и перевели под домашний арест. Сестры не признали себя виновными по предъявленным обвинениям.