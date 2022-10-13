Сестры-мошенницы «кинули» ветерана Второй Карабахской войны

Как сообщает haqqin.az, в качестве потерпевшего был допрошен Али Мохуби. В своих показаниях он заявил, что перенес два инфаркта, и врачи посоветовали ему сделать операцию. На операцию в Германии нужны были деньги, и по этой причине Мохуби передал все принадлежащие его семье золотые украшения стоимостью 67 тысяч манатов своей соседке Илькнур Алиевой, зная, что та занимается торговлей драгоценностями. Илькнур, однако, отдала ему всего 8 500 манатов, сказав при этом, что возникли некие проблемы. Мохуби добавил, что сестра Илькнур, Айтадж Алиева, не присутствовала при разговоре.

Другой потерпевший, участник Карабахской войны Турал Тахмазли потребовал от Илькнур Алиевой вернуть его деньги – та обещала устроить мужчину на работу, взяла с него 2 тысячи манатов, но вернула только половину. Илькнур Алиева пообещала возместить ущерб.