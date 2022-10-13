Турция хочет справедливого мира между Азербайджаном и Арменией

Турция с самого начала российско-украинской войны прилагала усилия для окончания вызванного ей гуманитарного кризиса, заявил глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитируют турецкие СМИ.

«Эти искренние усилия привели к открытию коридора под эгидой Турции для поставок зерна, и осуществлению обмена пленными между Россией и Украиной. Мы также работаем для справедливого мира между Азербайджаном и Арменией. Эти результаты достигаются путем согласования видения и тенденций во внешней политике с международными событиями», - сказал Алтун.