В Иране «не исключили» поставки оружия в Армению
Ирану «ничто не может помешать» поставлять оружие в Армению, заявил депутат иранского парламента армянского происхождения Роберт Бегларян армянским СМИ.
«Иран, вероятно, соответствующими механизмами выразит желание обсудить вопрос и быть полезным Армении. В нынешней ситуации, думаю, нужны переговоры, необходимо нащупать настроения с обеих сторон по этому вопросу. На данный момент не могу сказать, велись ли переговоры об этом на уровне соответствующих чиновников двух стран. Не исключаю, что возможности поставок иранского оружия в Армению есть и будут».