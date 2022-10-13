Гурбан Гурбанов не поверил официальной статистике УЕФА: «Такого не может быть»

«Очень хотели победить. Боролись до последнего. Игра была очень напряженной. Соперник не хотел уступать. Я остался доволен игрой. Задачей-минимум было не проиграть. У наших игроков была определенная усталость. Спасибо им, что сохранили игровую дисциплину до конца матча.

Травма Кади? Точный диагноз узнаем завтра. Он чувствовал боль и в первом тайме. Во втором тайме все же решили его заменить, потому что ему было тяжело.

Да, «Олимпиакос» изменил в середине первого тайма схему игры в защите. У них такого класса игроки, что могут играть при любой системе. После изменения нам было сначала сложно, но затем мы освоились.

Мы набрали одно очко и гарантировали себе место как минимум в Лиге конференций. Если бы проиграли, то ситуация была бы иной. Я и вчера говорил, что «Олимпиакос» хочет победить. Они тоже заработали очко, которое важно для них. У нас же теперь 7 очков. Я удовлетворен результатом.

Я не интересовался в ходе нашего матча, как играют «Фрайбург» и «Нант». Только потом узнал, что немцы выиграли.

Беспокойство есть перед каждой игрой. Знали силу соперника. У них хороший главный тренер, титулованные футболисты, чей опыт сказывается в важных матчах. Беспокоились еще и потому, что от нас были большие ожидания. От нас ждали обязательно победы и борьбы за 1-е место. Это давит на игроков, ведь мы не такая большая футбольная страна.

Согласно официальной статистике УЕФА «Карабах» не нанес в ходе матча ни одного удара в створ ворот? Такого не может быть. Официальная статистика может и ошибаться (улыбается). Думаю, что мяч все же шел в створ ворот. В любом случае даже если так, то верю, что в следующих играх удары в створ будут.

Что мне не понравилось сегодня в нашей игре? Наверное, немного недоволен реализацией. Это технические ошибки. Что касается стандартных положений, то, наверное, я сегодня могу быть очень довольным их исполнением, хоть мы и не забили. Страдала реализация. Но если бы все моменты в футболе использовались бы, то это было бы слишком просто».