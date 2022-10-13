Гурбан Гурбанов не поверил официальной статистике УЕФА: «Такого не может быть»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился своими впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом» (0:0).
«Очень хотели победить. Боролись до последнего. Игра была очень напряженной. Соперник не хотел уступать. Я остался доволен игрой. Задачей-минимум было не проиграть. У наших игроков была определенная усталость. Спасибо им, что сохранили игровую дисциплину до конца матча.
Травма Кади? Точный диагноз узнаем завтра. Он чувствовал боль и в первом тайме. Во втором тайме все же решили его заменить, потому что ему было тяжело.
Да, «Олимпиакос» изменил в середине первого тайма схему игры в защите. У них такого класса игроки, что могут играть при любой системе. После изменения нам было сначала сложно, но затем мы освоились.
Мы набрали одно очко и гарантировали себе место как минимум в Лиге конференций. Если бы проиграли, то ситуация была бы иной. Я и вчера говорил, что «Олимпиакос» хочет победить. Они тоже заработали очко, которое важно для них. У нас же теперь 7 очков. Я удовлетворен результатом.
Я не интересовался в ходе нашего матча, как играют «Фрайбург» и «Нант». Только потом узнал, что немцы выиграли.
Беспокойство есть перед каждой игрой. Знали силу соперника. У них хороший главный тренер, титулованные футболисты, чей опыт сказывается в важных матчах. Беспокоились еще и потому, что от нас были большие ожидания. От нас ждали обязательно победы и борьбы за 1-е место. Это давит на игроков, ведь мы не такая большая футбольная страна.
Согласно официальной статистике УЕФА «Карабах» не нанес в ходе матча ни одного удара в створ ворот? Такого не может быть. Официальная статистика может и ошибаться (улыбается). Думаю, что мяч все же шел в створ ворот. В любом случае даже если так, то верю, что в следующих играх удары в створ будут.
Что мне не понравилось сегодня в нашей игре? Наверное, немного недоволен реализацией. Это технические ошибки. Что касается стандартных положений, то, наверное, я сегодня могу быть очень довольным их исполнением, хоть мы и не забили. Страдала реализация. Но если бы все моменты в футболе использовались бы, то это было бы слишком просто».
Главный тренер «Олимпиакоса» Мичел также прокомментировал игру:
«Поздравляю своих игроков. Им было нелегко в такой напряженной ситуации бороться. Смотрим в будущее с оптимизмом. Вы видите положение в нашей команде. Много травмированных. Постараемся выйти из этой ситуации.
Я всегда получаю удовольствие, когда стадион заполнен. Пусть это даже стадион соперников. «Карабах» играет в привлекательный футбол, и болельщики ему помогали.
Я и вчера сказал, что результат первого матча получился для нас слишком суровым. Мы не заслуживали такого поражения. Когда мы ошибались в первом матче, нам постоянно забивали. В этом главное отличие.
Мы играли против команды, хорошо играющей впереди. Футболисты прекрасно понимают друг друга. Отнять мяч у «Карабаха» и доминировать в игре с ним очень нелегко».