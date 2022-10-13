Мошенник Шукюров «не узнал» потерпевших в суде
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу Рамиля Шукюрова, основателя незаконной организации под названием «Новый совет общественного контроля», его заместителя Кероглу Ибрагимова и еще двух членов организации – Эльчина Асланлы и Дилафруз Мустафаевой. Всех их обвиняют в мошенничестве в отношении членов семей шехидов, инвалидов и малообеспеченных граждан.
Как сообщает haqqin.az, допрошенный в суде Рамиль Шукюров не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. В своем заявлении он сообщил, что был членом партии «Ени Азербайджан», работал в компаниях Azpetrol и Riad. Обвиняемый добавил, что целью создания организации было помогать малообеспеченным семьям.
Шукюров также заявил, что не знает большинства потерпевших по уголовному делу. По его словам, пострадавший Бахтияр Мирзоев пришел к нему в кабинет и дал ему тысячу манатов: «Он сказал, что это деньги на помощь малообеспеченным семьям. Попросил у меня список малообеспеченных семей. Потом сказал, что у него дом в Сабаильском районе и нужно расширить его территорию. Попросил меня помочь ему в этом». По словам обвиняемого, он обратился к знакомому, работающему в Исполнительной власти Сабаильского района, но последний сказал, что таких полномочий у него нет: «Я так и сказал Бахтияру. Через несколько дней он позвонил и предложил 60 тысяч манатов, чтобы решить это дело. Сообщил об этом Эльчину (Асланлы – ред.). Тот сказал, понадобится гораздо больше – 135 тысяч манатов. Бахтияр согласился заплатить 100 тысяч манатов». Обвиняемый сообщил, что 22 января встретился с Мирзоевым еще раз: «Он сказал, что принесет деньги, но вместо этого дал всего тысячу манатов – для малообеспеченных семей. Потом позвонил и сказал, что заражен коронавирусом, не может приехать, так как в больнице. 4 февраля нас арестовали и забрали эти деньги. Позже я узнал, что Бахтияр является сотрудником Управления по борьбе с коррупцией».
В продолжение своего заявления обвиняемый сообщил, что в день задержания они были доставлены в Управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре и допрошены: «Я не получал взяток от Бахтияра Мирзоева. Иначе меня арестовали бы в тот же день. Я знал, что Бахтияр является сотрудником Управления по борьбе с коррупцией. Вот почему я позвонил, чтобы убедиться. Я знал, что он не принесет денег. Случилось так, как я и думал». Другой обвиняемый, Кероглу Ибрагимов, не признал себя виновным по предъявленному обвинению.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 28 человек. Дети двоих из них – Севды Шихиевой и Севды Вердиевой – погибли во Второй Карабахской войне, награждены медалями. Обвиняемый Кероглу Ибрагимов обманул их, взяв у Шихиевой 5 тысяч манатов и у Вердиевой 6 тысяч манатов. Потерпевшим по уголовному делу причинен ущерб в общей сложности на 220 тысяч манатов.