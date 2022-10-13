Мошенник Шукюров «не узнал» потерпевших в суде

Как сообщает haqqin.az, допрошенный в суде Рамиль Шукюров не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. В своем заявлении он сообщил, что был членом партии «Ени Азербайджан», работал в компаниях Azpetrol и Riad. Обвиняемый добавил, что целью создания организации было помогать малообеспеченным семьям.

Шукюров также заявил, что не знает большинства потерпевших по уголовному делу. По его словам, пострадавший Бахтияр Мирзоев пришел к нему в кабинет и дал ему тысячу манатов: «Он сказал, что это деньги на помощь малообеспеченным семьям. Попросил у меня список малообеспеченных семей. Потом сказал, что у него дом в Сабаильском районе и нужно расширить его территорию. Попросил меня помочь ему в этом». По словам обвиняемого, он обратился к знакомому, работающему в Исполнительной власти Сабаильского района, но последний сказал, что таких полномочий у него нет: «Я так и сказал Бахтияру. Через несколько дней он позвонил и предложил 60 тысяч манатов, чтобы решить это дело. Сообщил об этом Эльчину (Асланлы – ред.). Тот сказал, понадобится гораздо больше – 135 тысяч манатов. Бахтияр согласился заплатить 100 тысяч манатов». Обвиняемый сообщил, что 22 января встретился с Мирзоевым еще раз: «Он сказал, что принесет деньги, но вместо этого дал всего тысячу манатов – для малообеспеченных семей. Потом позвонил и сказал, что заражен коронавирусом, не может приехать, так как в больнице. 4 февраля нас арестовали и забрали эти деньги. Позже я узнал, что Бахтияр является сотрудником Управления по борьбе с коррупцией».