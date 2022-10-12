В Армении назвали Азербайджан проукраинской страной
Азербайджан с Турцией поддерживают территориальную целостность Украины, заявил армянский политолог Степан Григорян в эфире местного телевидения.
«Азербайджан на международных площадках всегда голосует в пользу Украины, оказывает ей серьезную гуманитарную помощь, и делает все это демонстративно. Хочу добавить заявления (президента Турции) Эрдогана о том, что Крым – это украинская территория», - сказал Григорян.
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