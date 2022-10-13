В Ингушетии выступили против воли Путина: «Наши потомки не должны за нас краснеть»

Очередным центром противостояния мобилизации может стать Ингушетия, жители которой и без того озлоблены на федеральные власти. Все еще сказывается громкий скандал с отчуждением ингушских земель в состав кадыровской Чечни.

В России продолжается объявленная несколько недель назад частичная мобилизация. Каждый день в интернете появляются десятки видеокадров и историй, свидетельствующих о крайне низкой поддержке мобилизации со стороны россиян. Тяжелее всего ситуация на Северном Кавказе, где жители не бояться выходить на митинги против мобилизации. Ранее массовые митинги против мобилизации в Дагестане завершились арестами сотен человек.

Социальные сети в Ингушетии буквально взорвала аудиозапись, на которой вице-премьер республики Магомед Евлоев отчитывает глав муниципалитетов за провал мобилизации, поскольку в республике удалось мобилизовать всего лишь 12 человек. Слова Евлоева вызвали недовольство в том числе членов Совета тейпов Ингушетии, после резонанса чиновник извинился за свои высказывания.

Евлоев также обрушился с критикой на одного из видных ингушских имамов, который объявил войну против Украины харамом и небогоугодным делом.

«Я отдал этого религиозного деятеля в Центр противодействия экстремизму, чтобы они с ним поработали», - сказал Евлоев.

Сообщается, что ингушский имам, на слова которого отреагировал Магомед Евлоев, высказал свое негативное отношение к военной операции, возвращаясь с похорон погибшего в боевых действиях в Украине.

Вице-премьер Ингушетии не стал сдавать 50-летнего имама в руки спецслужб, но добился того, чтобы религиозному деятелю вручили повестку в военкомат. Имам отказался получать повестку, так как твёрдо уверен, что участвовать в боевых действиях в Украине по исламу запрещено.

Между тем, руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев сообщил, что ещё в самом начале военной операции в Украине сделал обращение о том, что ингушам не следует участвовать в ней даже под страхом уголовного преследования.

"Наши потомки не должны за нас краснеть", - сказал Абадиев.

Народ Ингушетии не понаслышке знает, что такое последствия разного рода операций, пояснил Абадиев.

"Это не только депортация, которой были подвергнуты многие народы страны, в том числе и ингуши. Это и события 1992 года. Со времени осетино-ингушского конфликта, когда погибли сотни ингушей, многие пропали без вести, прошло более 30 лет, но многие проблемы до сих пор остаются нерешенными», - сказал он.

Абадиев добавил, что многие жители Ингушетии не поддерживают военную операцию в Украине и поэтому не стремятся к мобилизации.