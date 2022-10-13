IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России
Шведский мебельный гигант IKEA объявил об увольнении около 10 тысяч оставшихся российских сотрудников. Всего на компанию работали 12 тысяч человек, сообщил президент и гендиректор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин, передает агентство AFP.
После начала войны в Украине IKEA закрыла 17 своих магазинов в стране и прекратила производство на местных заводах. В компании объяснили такое решение «серьезными сбоями в цепочках поставок». При этом руководство заверило, что сотрудники продолжат работать на складах и получать зарплату.