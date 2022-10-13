На сей раз Египет и Греция пытаются воскресить окопавшегося в Бенгази бумажного фельдмаршала Халифу Хафтара. Интерес к покойнику появился после заключенной декларации между Турцией и правительством национального единства Ливии, под контролем которого находится столица Триполи. Анкара и легитимное правительство постреволюционной Ливии договорились о проведении разведывательных работ, а затем совместной добычи углеводородных ресурсов в восточной части Средиземного моря.

Турецко-ливийский пакт вызвал шторм в регионе, столкнув двух партнеров по НАТО – Турцию и Грецию в развернувшемся геополитическом сражении за энергоресурсы в Средиземноморье. Сразу же после подписания декларации Греция и Египет заявили о непризнании соглашения, поскольку относят восточную часть моря к зоне собственных экономических интересов. К удивлению и Евросоюз выразил свою солидарность с диктатурой другого деспотичного генерала – Хозяина Египта Ас-Сиси и реваншистской Грецией. Экономические интересы и углеводородные ценности вновь возобладали над совестью, справедливостью и гуманизмом. А как же? Ведь речь идет о полезной диктатуре, которая раздавила народовластие под названием «Братья-мусульмане». В представлении Запада диктатуры делятся на полезные и вредные. К тому же, полезная диктатура египетского фараона вступилась в защиту благой цели – освоения неисчерпаемых запасов нефти и газа стоимостью в триллионы долларов. Святое дело перераспределение доходов и перекройка энергетической карты мира!

Наследница порочного дела диктатуры черных полковников витиевато-демократическая Греция в борьбе за сферы влияния готова вступить в союз с недобропорядочными режимами Ближнего Востока. О чем открыто заявил на днях министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время своего визита в Каир. Н.Дендиас объявил соглашение, заключенное Турцией «нелегитимным», и призвал Египет к борьбе с расширяющимся «турецким влиянием».

А тем временем, накануне глава египетской разведки Аббас Камель отправился в Бенгази на встречу с бумажным фельдмаршалом Хафтаром. Камеля сопровождает представительная делегация. И по всей видимости, египтяне, почувствовав новую розу ветров из Брюсселя и Греции, задумались над реанимацией плана вторжения в Ливию. О чем Каир вполне серьезно заявлял еще два года назад, сосредоточив войска на границе с Ливией…