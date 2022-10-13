Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 02:03

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин завершили встречу на 6-м Саммите Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии. Встреча прошла за закрытыми дверями, однако перед ней лидеры сделали заявления для СМИ. Она продлилась полтора часа, подробности обсуждений не разглашаются. * * * Следует признать, что Анкара не сворачивает с того маршрута, который был намечен ею в 2010-е годы: поддерживать и укреплять отношения с Россией, при этом не утрачивая связей с Евросоюзом и США и не теряя возможности оказывать определенное влияние на западный мир. Конечно, в условиях российско-украинского конфликта продолжать такую политику становится всё сложнее.

Одна нога в США, другая – в России Впрочем, даже в этой непростой ситуации Анкаре удается сочетать разнонаправленные интересы, и не в роли пассивного участника, а в качестве деятельного игрока, от которого исходит ряд существенных инициатив. Во-первых, Турция способствует налаживанию диалога по сворачиванию боевых действий («стамбульские встречи» представителей Москвы и Киева); во-вторых, она осуществляет регулирование продовольственной безопасностью (так называемая «зерновая сделка»); в-третьих, принимает активное участие в сфере принятия расширений НАТО (в частности, озвучивает особое мнение по участию Швеции в альянсе). По всем трем линиям Анкара держит высокую планку, задавая темп и тон дискуссий. С Анкарой не могут не считаться на Западе. Показателен тот факт, что последние по времени рестрикции США (в частности, касающиеся контрактов, имеющих связь с ВПК РФ и россиянами, уже находящимся под санкциями) были наложены на компании из КНР, Армении и Беларуси. Но в этом списке дружественных России стран не оказалось Турции! Видимо, это связано с желанием Вашингтона сохранить диалог с Анкарой по вопросам общей политики и взаимодействия внутри НАТО, не случайно предстоящий визит в Анкару генерального секретаря НАТО Столтенберга будет посвящен именно этой теме.

Поддерживая отношения с западными странами, Турция всё же не собирается разрывать свою связь с Россией. Один из ключевых вызовов во взаимоотношениях между Турцией и РФ сегодня – необходимость восстановления межбанковской платежной системы, используемой туристами и представителями среднего бизнеса. Вариантов действий здесь немного. Санкции, наложенные на систему «Мир», не позволят создавать с ее участием открытые комбинации для параллельного использования внутри банковских систем. Самый очевидный выход из этой ситуации – пригласить турецкие банки в Россию, чтобы «на месте» разработать турецкую платежную систему для российских физических лиц. Интервенция турецких банков в Москву Надо сказать, что проблема с системой «Мир» назревала давно и была очевидна еще за два месяца до начала блокировок. Не случайно уже в начале августа, накануне встречи Путина с Эрдоганом, поступала информация, что Москва вышла с предложением открыть корреспондентские счета для крупнейших российских банков в турецком банковском госсекторе. На тот момент данное предложение было озвучено на фоне договоренностей о переводе четверти оплаты поставок российского газа в рубли, но Турция попросила техническую паузу для накопления рублевого фонда. Москва, со своей стороны, также планировала определенные встречные шаги. В частности, обсуждался вариант широкого допуска банков из группы «дружественных стран» на российский рынок. Для этого ЦБ РФ и Минфин должны были внести изменения в законодательство, разрешающие иностранным банкам открывать филиалы в России. Раньше эту возможность блокировали, учитывая разницу между регуляторами, так как была конкурентная проблема более низких процентных ставок европейских банков по сравнению с российскими. Сейчас эта опасность на фоне остальных уже не кажется камнем преткновения. В этом случае турецкие банки могли бы открывать в РФ карты со своими национальными системами платежей. К примеру, подобной системой в РФ могла бы стать «Bosi» – проект платежной компании «BEREKET». С ней уже работают представители российского разработчика программного обеспечения банковских терминалов «Genesis Block» и ряд ведущих российских специалистов в сфере платежного бизнеса.

Проблему возможных санкций, направленных против турецких банков в связи с их работой в РФ, можно было бы решить по «крымской» модели, пригласив в РФ банк из республики Северный Кипр или же направив в Россию один из пятидесяти турецких банков с низким рейтингом, компенсировав ему риски. Похожим образом в Крыму успешно работают с 2014 года малоизвестные на тот момент российские Генбанк и РНКБ. Информация о другом варианте на днях была опубликована в газете «Aydinlik» со ссылкой на источники. «Aydinlik» сообщает, что Центральные Банки двух стран провели встречу 4 октября и достигли продвижения в вопросе использования турецкой системы TROY. Предполагается, что российские банки, не попавшие под санкции США, подключатся к TROY или откроют счета в турецких банках, работающих с российскими системами. В результате туристы из РФ смогут совершать покупки по этим картам в Турции. Торговля бьет ключом: 50 миллиардов долларов! Общие финансово-инвестиционные интересы России и Турции, конечно, не ограничиваются банковской сферой. Турция пользуется удачным моментом и входит в российский бизнес на спаде, скупая «брошенные» западные активы или вкладывая деньги в прежние активы. Симбиотические связи бизнеса нарастают, а это значит, что схемы деятельности новых предприятий достаточно надёжны, во всяком случае, с точки зрения турецкого инвестора. Приведем ряд примеров. В первую очередь следует упомянуть компанию «Arcelik Anonim Sirketi», которая приобрела российский бизнес американской компании «Whirlpool» (включающий, между прочим, фирму «Индезит»). Сделка подразумевает приобретение турецкой компанией производственных мощностей в Липецке, позволяющих выпускать 2,8 миллионов холодильников и стиральных машин в год. Озвученная сумма сделки – около 220 миллионов евро (!). Это сравнительно немного для 2010-х, но в нынешней ситуации не может не впечатлить.