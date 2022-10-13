У россиян больше всего шансов трудоустроиться в Азербайджане

Исследование показало, что после объявления частичной мобилизации резко увеличилось количество активных резюме россиян в странах ближнего зарубежья, включая Турцию и Азербайджан. Эксперты проанализировали данные о спросе и предложении на сайте hh.ru , который работает по всему миру.

Азербайджан в силу ряда причин меньше затронул исход россиян, но как отмечает в своем исследовании Forbes, именно в Азербайджане у уехавших россиян больше всего шансов найти работу.

Массов ая эмиграция россиян после объявления мобилизации вызвал а ряд проблем в соседних странах. Как писал ранее haqqin.az , наплыв большого количества россиян вызвал в соседних Армении и Грузии резкий дефицит на рынке недвижимости, рост цен и нехватку рабочих мест.

Согласно исследованию, наибольший (65%) прирост активных резюме с пометкой о гражданстве России за месяц произошел в Казахстане. Количество соискателей-россиян в этой стране увеличилось с 23 444 человек на 5 сентября до 38 744 на 5 октября. Значительно выросло число резюме граждан России в Грузии (48%), Узбекистане (47%), Киргизии (43%), Армении (35%), Азербайджане (30%) и Турции (27%).

Эта тенденция связана с массовым отъездом специалистов из России, говорит эксперт по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности платформы Наталья Данина. Наибольший прирост по резюме россиян, согласно данным hh.ru, произошел в таких категориях, как «Сельское хозяйство», «Информационные технологии», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Фитнес, салоны красоты».

В перечисленных странах после объявления частичной мобилизации в России выросло и общее количество соискателей. Однако, по данным исследования, количество соискателей-россиян увеличилось сильнее. Об этом говорит рост доли активных резюме с пометкой о российском гражданстве в общем количестве резюме.

Динамика роста вакансий в этих странах за период с 21 сентября по 5 октября 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца оказалась довольно скромной, в пределах 10%, говорит Данина. По ее словам, такой рост характерен для осени и наступления делового сезона.

«Выделяются лишь Азербайджан, где вакансии показали положительный рост на 14% к концу августа – началу сентября и на 4% к аналогичному периоду прошлого года, и Узбекистан с ростом на 28% и на 56% соответственно», - отмечает Данина.

Динамика роста спроса на специалистов в сфере IT почти во всех проанализированных странах выше, чем общая по рынкам. В Азербайджане число предложений в этой сфере в конце сентября – начале октября выросло на 53% к концу августа – началу сентября, в Узбекистане – на 42%, в Казахстане – на 17%, в Киргизии – на 16%, в Армении – на 14%, в Грузии – на 13%. Быстрее рынка растет число вакансий и в сферах PR и маркетинга. В Узбекистане рост месяц к месяцу составил 36%, в Азербайджане – 19%, в Казахстане – 18%, в Грузии – 15%.

Эксперты отмечают, что большинство эмигрантов новой волны либо продолжают работать удаленно, либо ищут удаленную работу, прежде всего в России. Те же специалисты, которые не могут работать на удаленке, пока просто выжидают. Они не смогут найти работу, аналогичную той, что оставили в России, ни в Азербайджане, ни в Армении, ни в Казахстане, поскольку не владеют национальными языками и не знают специфики рынков.