По словам немецкого сенатора, в последние месяцы резко выросло число просителей убежища при том, что количество беженцев из Украины сокращается.

Власти Германии столкнулись с проблемой нехватки жилья для просителей убежища. На сегодняшний день столица Германии может принять максимум 200 беженцев. По данным немецких СМИ, с таким заявлением выступила сенатор по вопросам интеграции, труда и социальным вопросам Кати Киппинг.

По данным социальной администрации, просители убежища, которые в настоящее время прибывают в Берлин, – в основном из Сирии, Грузии, Молдовы и Азербайджана.

Кати Киппинг отмечает и незначительный рост просителей убежища из России – речь идет в основном о бежавших от мобилизации молодых мужчинах. По закону их нельзя размещать совместно с беженцами из Украины. Однако, сенатор не согласна с утверждениями о том, что нужно закрывать двери для беженцев из России.

Примечательно, что слова немецкого сенатора о росте числа беженцев из Азербайджана расходятся с утверждениями оппозиционных правозащитников о том, что в Германии сокращается число азербайджанских беженцев.