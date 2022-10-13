По словам Халилзаде, участок был осмотрен членами их организации: «Повреждены около 50 деревьев. Эти деревья рано или поздно высохнут. А на территории лесного фонда строится агропарк».

Активист организации Кянан Халилзаде говорит, что они получили от жителей села изображения, на которых видно, как на землях лесного фонда заложили агропарк, нанеся тем самым непоправимый урон деревьям.

В лесном хозяйстве Тангеруд в Астаре уничтожили около 50 редких деревьев. Среди них дуб каштанолистный и граб, которые входят в Красную книгу. Злоумышленники прокалывают стволы деревьев и заливают внутрь химический раствор. Об этом haqqin.az сообщили в организации «ЭкоФронт».

«Разве нельзя было выбрать другую территорию для агропарка? Деревья фейхоа посадили рядом с дубовыми, солнечные лучи на них не попадают. Поэтому фейхоа не приживаются. На территории около 200 дубов. Встречаются даже деревья диаметром более метра. Те, кто портит эти деревья, кто бы они ни были, должны быть наказаны».

Халилзаде сообщил, что некоторые деревья должным образом не обрезают, а это для них крайне вредно. Кроме того, на территории лесного фонда должны сохраняться обычные кустарники и зелень.

«Сейчас у всех есть телефоны, все, что происходит на территории лесного фонда, становится достоянием гласности. Изображения должны быть немедленно исследованы, а нарушители наказаны», - говорит Халилзаде.

Упомянутый лесной массив находится недалеко от села Оджакаран в Астаре. Село расположено в 10-12 километрах от районного центра. Местные жители зарабатывают на жизнь тем, что содержат сады. Сельчане рассказали haqqin.az, что простых жителей села не пускают на территорию лесного фонда. Нет возможности контролировать то, что происходит в лесах.

В ответ на запрос haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что поступившая жалоба на вырубку деревьев была расследована на месте сотрудниками Государственной службы экологической безопасности министерства. Сотрудник службы Бахруз Магомедов сообщил: в ходе осмотра местности было установлено, что на участке срубили граб и дуб, повреждено несколько деревьев. Сотрудники госслужбы установили, что деревья были спилены и повреждены жителем Астаринского района Нематом Назаровым. По данному факту составлены акт и протокол, в отношении виновного возбуждено уголовное дело.