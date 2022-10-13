Инара Рафикгызы, судебный репортер 04:06

В Баку начался судебный процесс по уголовному делу Сабухи Салимова, обвиняемого в сотрудничестве со спецслужбами Ирана. Исходя из приоритетных направлений в деятельности иранских спецслужб в Азербайджане, в своей агентурной работе Салимов главным образом сосредоточился на борьбе с государством Израиля. Но эта борьба странным образом выражалась в участии на акциях протеста против Израиля. Назвать Салимова ценным агентом как-то язык не поворачивается. Он всего лишь состоял на службе у председателя Исламской партии Азербайджана, у некоего Гаджи Эльчина Манафова в качестве посредственного водителя. Не обессудьте, но о существовании такого председателя партии довелось узнать из обвинительного акта. Не потому, что за время популяризации политического ислама в Азербайджане расплодились десятки крупных и карликовых теократических партий. И не потому, что субъекты виртуальной политической борьбы в нашей стране превратились в некие реликты, а точнее – миражи. Искренне признаться, за всю свою злополучную журналистскую судьбу в самых разных редакциях не приходилось слышать об исламском лидере по имени Гаджи Эльчин. Гаджи Аликрам был, Гаджи Гаджиага тоже был, и даже Гаджи Мовсум был. Но о Гаджи Эльчине пришлось услышать впервые.

Однако, как стало известно на суде, водитель Гаджи Эльчина – Салимов часто наведывался в Иран, к тому же проводил там доверительные встречи и беседы с сотрудниками спецслужб… И даже брал у них деньги! В Иране ему и поручили провести перед посольством Израиля в Баку акцию протеста, чтобы сжечь «проклятый флаг треклятого сионистского государства». Интересно – сколько же иранцы заплатили водителю азербайджанского аятоллы за поджог еврейского флага? В свою очередь, сам Салимов не согласился с предъявленными ему обвинениями. Но признался, что является человеком набожным. И подтвердил, что на протяжении 12 лет (!) работал водителем Эльчина Манафова – так называемого председателя Исламской партии Азербайджана. Чем же еще подкреплены обвинения в отношении Салимова? В уголовном деле указывается, что «иранский Штирлиц» приехал в Тегеран со своей семьей и поселился в одном из отелей. Но «уважаемые люди» из спецслужб Ирана мило пообщавшись с ним, предложили переехать в гостевой дом. Салимов принял столь заманчивое предложение. В своих показаниях, водитель председателя отметил, что встречался в Иране с неким Агаи Джаббари, но не знал и даже не подозревал о конторе, в которой работает досточтимый иранец. Затем на суде всплыл ответ на главный вопрос: что же предложил странный иранец юродивому Салимову? По версии следствия – Салимову поручили провести акцию протеста перед посольством Израиля и сжечь на этой же акции флаг Израиля. И водитель продался иранским спецслужбам по бросовой цене. Всего за тысячу манатов. Салимов не стал отрицать своего участия в организации акции протеста перед посольством еврейского государства. Но не корысти ради, а токмо волею Всевышнего! По словам экс-водителя, он обратился в Исполнительную власть Баку с уведомлением о проведении акции протеста, но получил отказ от мэрии. И после этого Салимов принял заурядное решение. Понятное дело, водитель хотел поскорее списать бабки. Он провел акцию у себя во дворе, где и сжег флаг Израиля. Однако у Салимова есть два веских аргумента в свое оправдание: вместе с флагом Израиля, он сжег дотла флаги Армении и США. Более того, Салимов умудрился записать этот акт вандализма на свой смартфон и выслать видео своим новым знакомым в Иране.