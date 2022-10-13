Строительная неделя в Баку: 300 компаний из 16 стран поднимут Карабах из руин

В рамках Строительной Недели в столичном Экспо Центре будут развернуты Вторая Азербайджанская Международная Выставка: «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабах а» Rebuild Karabakh, 27-я Азербайджанская Международная Выставка: «Строительство» BakuBuild и 14-я Международная Выставка: «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны» Aquatherm Baku. Экспозиция выставок объединит более 300 компаний из 16 стран мира.

В рамках этой стратегической задачи с 19 по 21 октября в Азербайджане пройдет Бакинская Строительная Неделя, которая является крупнейшей выставкой в области строительной сферы на Южном Кавказе.

Одним из ведущих секторов азербайджанской экономики является отрасль строительства, на которую возложена грандиозная миссия по реконструкци и освобожденных от оккупации территори й страны.

Главной целью выставок является привлечение в страну современных строительных технологий, инвесторов, производителей высококачественных строительных материалов и пр. В то же время будет создана площадка для международного сотрудничества строительных компаний и фирм, прямого общения представителей частного сектора в строительной отрасли с госструктурами.

По замыслу организаторов, Международная выставка Rebuild Karabakh должна сыграть особую роль в привлечении и использовании зарубежного опыта и технологий в восстановлении освобожденных земель. Уже второй год Rebuild Karabakh выступает в качестве платформы для бизнес-диалога местных и зарубежных компаний, задействованных в инфраструктурных проектах государственных структур и организаций по восстановлению Карабаха.

Отметим, что в следующем году предусмотрено выделение из Государственного бюджета Азербайджана на восстановление освобожденных от оккупации территорий 3 миллиарда манатов. Это на 12,4% больше, чем утвержденный прогноз на 2021 год. Удельный вес этих расходов в расходной части госбюджета 2023 года составит 9%, а удельный вес в ВВП – 2,8%.

Активное строительство объектов инфраструктуры ведется параллельно с реализацией проектов по реставрации исторического облика Карабаха, в частности ее жемчужины – города Шуша. В этой работе участвуют зарубежные компании из Турции и Италии. К примеру, реализуемые итальянскими компаниями инфраструктурные проекты в Азербайджане оцениваются в 10 млрд манатов.

Как известно, восстановительные работы в Шуше находятся под непосредственном контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В прошлом месяце лидеры азербайджанского государства ознакомились с ходом строительства в Шуше здания средней школы, восстановлением трех исторических зданий, в которых расположатся новые отели, реконструкцией здания спецпредставительства президента Азербайджана в Шушинском районе, а также строительством конференц-центра и т.д.

Все это повышает актуальность предстоящей строительной выставки с участием местных и зарубежных компаний. Новейшие технологии, услуги и решения, новинки отрасли, которые будут представлены на предстоящих выставках, создают предпосылки для реализации совместных проектов в Карабахе. Экспозиции выставки охватывают сектора строительства, добывающей промышленности, IT, инфраструктуры дорог, туннелей, энергосети и т.д.

К участию в проектах по восстановлению Карабаха проявляют интерес ведущие компании из технологически развитых стран мира. В 2021 году на строительство и развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов было израсходовано 2,178 миллиарда манатов, из которых 870 миллионов ушло на строительство дорог.

По итогам текущего года, общая сумма частных инвестиций составила порядка 300 миллионов манатов.

В истекающем году завершено и строительство одного из важных проектов дорожной инфраструктуры на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов – новой автомобильной дороги в объезд города Лачин.