Строительная неделя в Баку: 300 компаний из 16 стран поднимут Карабах из руин

Тамилла Алиева, собкор

Одним из ведущих секторов азербайджанской экономики является отрасль строительства, на которую возложена грандиозная миссия по реконструкции освобожденных от оккупации территорий страны. 

В рамках этой стратегической задачи с 19 по 21 октября в Азербайджане пройдет Бакинская Строительная Неделя, которая является крупнейшей выставкой в области строительной сферы на Южном Кавказе.

В рамках Строительной Недели в столичном Экспо Центре будут развернуты Вторая Азербайджанская Международная Выставка: «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» Rebuild Karabakh, 27-я Азербайджанская Международная Выставка: «Строительство» BakuBuild и 14-я Международная Выставка: «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны» Aquatherm Baku. Экспозиция выставок объединит более 300 компаний из 16 стран мира.

Главной целью выставок является привлечение в страну современных строительных технологий, инвесторов, производителей высококачественных строительных материалов и пр. В то же время будет создана площадка для международного сотрудничества строительных компаний и фирм, прямого общения представителей частного сектора в строительной отрасли с госструктурами.

По замыслу организаторов, Международная выставка Rebuild Karabakh должна сыграть особую роль в привлечении и использовании зарубежного опыта и технологий в восстановлении освобожденных земель. Уже второй год Rebuild Karabakh выступает в качестве платформы для бизнес-диалога местных и зарубежных компаний, задействованных в инфраструктурных проектах государственных структур и организаций по восстановлению Карабаха.

Отметим, что в следующем году предусмотрено выделение из Государственного бюджета Азербайджана на восстановление освобожденных от оккупации территорий 3 миллиарда манатов. Это на 12,4% больше, чем утвержденный прогноз на 2021 год. Удельный вес этих расходов в расходной части госбюджета 2023 года составит 9%, а удельный вес в ВВП – 2,8%.

Активное строительство объектов инфраструктуры ведется параллельно с реализацией проектов по реставрации исторического облика Карабаха, в частности ее жемчужины – города Шуша. В этой работе участвуют зарубежные компании из Турции и Италии. К примеру, реализуемые итальянскими компаниями инфраструктурные проекты в Азербайджане оцениваются в 10 млрд манатов. 

Как известно, восстановительные работы в Шуше находятся под непосредственном контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В прошлом месяце лидеры азербайджанского государства ознакомились с ходом строительства в Шуше здания средней школы, восстановлением трех исторических зданий, в которых расположатся новые отели, реконструкцией здания спецпредставительства президента Азербайджана в Шушинском районе, а также строительством конференц-центра и т.д.

Все это повышает актуальность предстоящей строительной выставки с участием местных и зарубежных компаний. Новейшие технологии, услуги и решения, новинки отрасли, которые будут представлены на предстоящих выставках, создают предпосылки для реализации совместных проектов в Карабахе. Экспозиции выставки охватывают сектора строительства, добывающей промышленности, IT, инфраструктуры дорог, туннелей, энергосети и т.д.

К участию в проектах по восстановлению Карабаха проявляют интерес ведущие компании из технологически развитых стран мира. В 2021 году на строительство и развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов было израсходовано 2,178 миллиарда манатов, из которых 870 миллионов ушло на строительство дорог. 

По итогам текущего года, общая сумма частных инвестиций составила порядка 300 миллионов манатов.

В истекающем году завершено и строительство одного из важных проектов дорожной инфраструктуры на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов – новой автомобильной дороги в объезд города Лачин.

В этой связи довольно привлекательной площадкой для зарубежных компаний станет выставка BakuBuild. Ожидается участие компаний из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Грузии, Индии, Италии, Польши, Казахстана, РФ, Румынии, Узбекистана, Швеции и других стран. С национальными стендами будут представлены такие страны, как Турция, Германия, Иран, ОАЭ, а также 13 региональных групп из России.

Выставка BakuBuild представит в азербайджанской столице самые современные достижения строительной индустрии, в частности строительной техники и технологий, тенденций в архитектуре, строительных материалов, новых инженерных решений, дизайна и пр.   

Проходящая в эти же дни международная деловая выставка Азербайджана и Кавказского региона в области HVAC технологий – Aquatherm Baku продемонстрирует последние отраслевые инновации. Деловая выставка для региональных и международных производителей, на которой они могут продемонстрировать последние отраслевые инновации. Среди представленных секторов: фитинги и задвижки, отопительные системы, трубы и трубопроводы, сантехника, системы водоснабжения и очистки сточных вод, кондиционирование и пр.

В течении трех дней ожидается насыщенная программа деловых и культурных встреч. Организаторы создали все условия для проведения деловых переговоров, на которых представители национального и иностранного капитала смогут выработать совместные проекты и деловое сотрудничество.

Посетители смогут вовлечься в организованные в рамках Rebuild Karabakh панельные дискуссии по вопросам бизнеса и инвестиций в Карабах, возможного участия в различных проектах по возрождению региона. Так же будут продемонстрированы документальные фильмы о восстановлении освобожденных сел и созидательной работе в Карабахе.

На выставке BakuBuild будет организована галерея, посвященная азербайджанским строителям – «Люди строительства». Посетителям будут представлены фотоработы, отражающие масштабы и характер строительной отрасли Азербайджана.

Отметим, что в 2021 году между компанией Caspian Event Organisers и Фондом Возрождения Карабаха был подписан Меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандуму часть регистрационных взносов компаний-участников поступит в Фонд Возрождения Карабаха. Это сотрудничество продолжится в следующем году.

Министерство Экономики Азербайджанской Республики, Агентство развития малого и среднего бизнеса, Azpromo, Госкомитет по Градостроительству и Архитектуре, Фонд Возрождения Карабаха, Национальная Конфедерация Организаций Предпринимателей, Госагентство жилищного строительства, Союз архитекторов оказали поддержку в проведении выставок. Организаторами мероприятий являются компании Caspian Event Organisers и Iteca Caspian.