Строительная неделя в Баку: 300 компаний из 16 стран поднимут Карабах из руин
Одним из ведущих секторов азербайджанской экономики является отрасль строительства, на которую возложена грандиозная миссия по реконструкции освобожденных от оккупации территорий страны.
В рамках этой стратегической задачи с 19 по 21 октября в Азербайджане пройдет Бакинская Строительная Неделя, которая является крупнейшей выставкой в области строительной сферы на Южном Кавказе.
В рамках Строительной Недели в столичном Экспо Центре будут развернуты Вторая Азербайджанская Международная Выставка: «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» Rebuild Karabakh, 27-я Азербайджанская Международная Выставка: «Строительство» BakuBuild и 14-я Международная Выставка: «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны» Aquatherm Baku. Экспозиция выставок объединит более 300 компаний из 16 стран мира.
Главной целью выставок является привлечение в страну современных строительных технологий, инвесторов, производителей высококачественных строительных материалов и пр. В то же время будет создана площадка для международного сотрудничества строительных компаний и фирм, прямого общения представителей частного сектора в строительной отрасли с госструктурами.
По замыслу организаторов, Международная выставка Rebuild Karabakh должна сыграть особую роль в привлечении и использовании зарубежного опыта и технологий в восстановлении освобожденных земель. Уже второй год Rebuild Karabakh выступает в качестве платформы для бизнес-диалога местных и зарубежных компаний, задействованных в инфраструктурных проектах государственных структур и организаций по восстановлению Карабаха.
Отметим, что в следующем году предусмотрено выделение из Государственного бюджета Азербайджана на восстановление освобожденных от оккупации территорий 3 миллиарда манатов. Это на 12,4% больше, чем утвержденный прогноз на 2021 год. Удельный вес этих расходов в расходной части госбюджета 2023 года составит 9%, а удельный вес в ВВП – 2,8%.
Активное строительство объектов инфраструктуры ведется параллельно с реализацией проектов по реставрации исторического облика Карабаха, в частности ее жемчужины – города Шуша. В этой работе участвуют зарубежные компании из Турции и Италии. К примеру, реализуемые итальянскими компаниями инфраструктурные проекты в Азербайджане оцениваются в 10 млрд манатов.
Как известно, восстановительные работы в Шуше находятся под непосредственном контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В прошлом месяце лидеры азербайджанского государства ознакомились с ходом строительства в Шуше здания средней школы, восстановлением трех исторических зданий, в которых расположатся новые отели, реконструкцией здания спецпредставительства президента Азербайджана в Шушинском районе, а также строительством конференц-центра и т.д.
Все это повышает актуальность предстоящей строительной выставки с участием местных и зарубежных компаний. Новейшие технологии, услуги и решения, новинки отрасли, которые будут представлены на предстоящих выставках, создают предпосылки для реализации совместных проектов в Карабахе. Экспозиции выставки охватывают сектора строительства, добывающей промышленности, IT, инфраструктуры дорог, туннелей, энергосети и т.д.
К участию в проектах по восстановлению Карабаха проявляют интерес ведущие компании из технологически развитых стран мира. В 2021 году на строительство и развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов было израсходовано 2,178 миллиарда манатов, из которых 870 миллионов ушло на строительство дорог.
По итогам текущего года, общая сумма частных инвестиций составила порядка 300 миллионов манатов.
В истекающем году завершено и строительство одного из важных проектов дорожной инфраструктуры на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов – новой автомобильной дороги в объезд города Лачин.
В этой связи довольно привлекательной площадкой для зарубежных компаний станет выставка BakuBuild. Ожидается участие компаний из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Грузии, Индии, Италии, Польши, Казахстана, РФ, Румынии, Узбекистана, Швеции и других стран. С национальными стендами будут представлены такие страны, как Турция, Германия, Иран, ОАЭ, а также 13 региональных групп из России.
Выставка BakuBuild представит в азербайджанской столице самые современные достижения строительной индустрии, в частности строительной техники и технологий, тенденций в архитектуре, строительных материалов, новых инженерных решений, дизайна и пр.
Проходящая в эти же дни международная деловая выставка Азербайджана и Кавказского региона в области HVAC технологий – Aquatherm Baku продемонстрирует последние отраслевые инновации. Деловая выставка для региональных и международных производителей, на которой они могут продемонстрировать последние отраслевые инновации. Среди представленных секторов: фитинги и задвижки, отопительные системы, трубы и трубопроводы, сантехника, системы водоснабжения и очистки сточных вод, кондиционирование и пр.
В течении трех дней ожидается насыщенная программа деловых и культурных встреч. Организаторы создали все условия для проведения деловых переговоров, на которых представители национального и иностранного капитала смогут выработать совместные проекты и деловое сотрудничество.
Посетители смогут вовлечься в организованные в рамках Rebuild Karabakh панельные дискуссии по вопросам бизнеса и инвестиций в Карабах, возможного участия в различных проектах по возрождению региона. Так же будут продемонстрированы документальные фильмы о восстановлении освобожденных сел и созидательной работе в Карабахе.
На выставке BakuBuild будет организована галерея, посвященная азербайджанским строителям – «Люди строительства». Посетителям будут представлены фотоработы, отражающие масштабы и характер строительной отрасли Азербайджана.
Отметим, что в 2021 году между компанией Caspian Event Organisers и Фондом Возрождения Карабаха был подписан Меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандуму часть регистрационных взносов компаний-участников поступит в Фонд Возрождения Карабаха. Это сотрудничество продолжится в следующем году.
Министерство Экономики Азербайджанской Республики, Агентство развития малого и среднего бизнеса, Azpromo, Госкомитет по Градостроительству и Архитектуре, Фонд Возрождения Карабаха, Национальная Конфедерация Организаций Предпринимателей, Госагентство жилищного строительства, Союз архитекторов оказали поддержку в проведении выставок. Организаторами мероприятий являются компании Caspian Event Organisers и Iteca Caspian.