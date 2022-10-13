Напомним, что с мая месяца haqqin.az открыл рубрику, посвященную создателю Третьей Республики – 100 лет – Человек-эпоха. И раз в неделю наша редакция публикует интервью известного исследователя жизни Гейдара Алиева – публициста Эльмиры Ахундовой с видными советскими, азербайджанскими партийными и государственными деятелями. Большая часть этих впечатляющих и неординарных бесед была записана Э.Ахундовой в различные периоды алиевской власти.

- Гейдар Алиев всегда очень элегантно и красиво одевался, подбирал в тон галстуки. Кто ему помогал в выборе покроя, ткани, галстуков? Участвовала ли в этом Зарифа ханум, а впоследствии Вы? Шил ли он костюмы у портного или покупал готовые?

- Костюмы он предпочитал заказывать у портных. В Москве у членов Политбюро было спецателье, где им шили костюмы. Папа любил, чтобы все было подогнано до миллиметра, поэтому готовые костюмы не покупал. В 90-е годы у него появился портной из Турции.

Папа был очень требовательным к тому, как он выглядит, и все должно было быть на сто процентов. Ткани он выбирал сам, и мы иногда в этом ему помогали. Он любил серые и синие ткани, разные оттенки этих цветов. Черные костюмы он категорически не воспринимал, у него не было ни одного черного костюма.

Рубашки ему было трудно подобрать, потому что он любил какой-то один определенный тип. Он предпочитал классический стиль, и воротник должен был идеально подходить для узла галстука. Я как-то купила ему рубашки одной итальянской фирмы, и они ему очень понравились. Он меня попросил: «Всегда покупай мне такие рубашки». Папа выглядел всегда модно и элегантно.

Галстуки и сорочки ему раньше покупала Мама. Он вообще любил яркие цвета галстуков, говорил, что они придают хороший оттенок лицу. Мне было сложно подбирать ему галстуки: это должна была быть и ткань соответствующая, и чтобы узел был хороший, и цвет чтобы ему нравился, и рисунок. Помню, я привезла ему из Лондона несколько светло-голубых галстуков. И они ему так понравились, что он каждый день надевал новый. А потом сказал мне: «Видишь, все, что ты привезла, я надеваю каждый день. А потом повторяю по второму кругу».

Он был очень аккуратным во всем. Даже на фотографиях в молодости – он ведь был очень беден, но все равно выглядел таким элегантным. У него каждая вещь лежала на своем месте. Но и к вещам привыкал. Например, к старому, изношенному свитеру, в котором уже и дырочки появились, но он говорил: мне эта вещь нравится, мне в ней удобно.

Часы он носил десятилетиями. Даже на фотографиях видно, какой на часах пожелтевший от старости циферблат. Он долгое время носил часы марки «Сейко» и так привык к ним, что не хотел никаких других. Вообще дорогие часы не признавал. Потом в них что-то сломалось, и Бейляр (Бейляр Эюбов – начальник Службы президентской охраны – РЕД.) ему купил простые часы долларов за сорок. Когда я хотела подарить ему новые часы, он говорил: «Не нужны мне дорогие часы. Мне эти удобны».

Помню, когда он у дяди Джалала жил, его костюмы висели на гвоздях. Это в то время, когда газеты писали о его «богатстве». Я и дети жили в гостинице «Советская». А он у брата. И мы приходили вечером с ним пообщаться. В комнате стояла кровать. Над кроватью прибили гвозди, и на них на вешалках висели его костюмы. Так он жил, уже будучи председателем Верховного Совета в 1993 году.

Он любил красоту, но у него никогда не было стремления к роскоши, к дорогим вещам.

- Однажды в Гяндже я задала ему вопрос: почему он не строит в районах резиденции, новые гостевые дома? Почему, спрашиваю, вы спите в вагоне, как в советские времена? Вы же президент независимого государства, вы в каждом регионе республики должны иметь свою резиденцию. А он засмеялся и говорит: «Я никогда на это особого внимания не обращал. Кто хочет, пусть строит. Но я таких указаний давать не буду. Это меньше всего меня волнует».

- Да, мы тогда тоже с трудом уговорили его переехать от дяди в резиденцию, которая находится напротив глазной клиники. И сами сюда перешли. Этот дом был в очень плохом состоянии, со времен Багирова, то есть с 30-х годов не ремонтировался: гнилые подоконники, все обветшало. Только в последние годы дом отремонтировали. Но Папа после ремонта здесь и не успел пожить.

В советское время мы жили в гостевом доме недалеко от метро «Гянджлик», там у нас был коттедж на территории, где жило руководство республики. Но собственной квартиры у нас не было. А Мама так мечтала иметь свою квартиру! «Сколько мы будем спать на казенных простынях и пользоваться казенной посудой! - говорила она. – Мне хочется иметь свой дом, поставить в сервант свой сервиз». Папа всегда отвечал: «Вам же есть где жить». Мама даже шутила: «Если мы захотим поселиться в филармонии, нас и оттуда не прогонят. Но это же не свой дом». Так и не обрела она своего дома. Переехали мы в Москву, жили в казенных «Горках». Квартиру на Алексея Толстого нам, правда, дали. Мама с такой любовью ее обустраивала, обставляла. Но она там практически не жила, потому что мы жили в «Горках». Поэтому московская квартира у меня всегда вызывает грустные ассоциации.

В 1977 году в Баку на улице Сарайкина Отец построил дом для партийных и советских работников. И мы собирались туда переехать. Но когда мы уехали в Москву, он свою квартиру сдал. Поэтому у нас в Баку не было никакого жилья.

- Дом ведь – это символ. Символ личной жизни, обустроенности. А у него, получается, и личной жизни по большому счету не было.

- Если бы Мама была жива, ему было бы легче перенести эти тяжелые годы. Он сразу все потерял: свою любовь, своего друга и работу.

Мы переехали с дачи на улицу Алексея Толстого. Я и моя семья. Мы ни на секунду не оставляли Папу без внимания. Помню, он лежит в холле на диване, отдыхает, а подойду тихо и прислушиваюсь к его дыханию. Он даже иногда обижался на меня за эту «назойливость».

Чем он занимался в этот период? Ну, во-первых, много читал – и периодику, и художественную литературу. Смотрел телевизор. И очень много общался с внуками – они посвящали его в свои детские секреты, рассказывали, что происходит в школе, а он учил их азербайджанскому языку. Это общение было для папы отдушиной, которая помогала переносить внезапное отлучение от любимой работы.

Вообще наша жизнь - жизнь его детей – всегда была тесно связана с его жизнью. Я помню, он писал опровержения на статьи, которые появлялись в прессе в его адрес. Мы вместе с ним правили тексты, что-то советовали. Правда, ни одна редакция его статьи не принимала, и все главные редакторы газет от него прятались. Так же, как и его бывшие коллеги по Политбюро. О какой честности и справедливости, о какой демократии могли они в таком случае говорить?

- Помню, я работала в «Общей газете» у Егора Яковлева, бывшего шефа газеты «Московские новости». «Общая газета» справляла юбилей и мы, собкоры, получили задание организовать поздравления газете от глав государств и правительств СНГ. Потому что «Общая газета» изначально задумывалась как коллективный орган Содружества. Я через помощника президента передала эту просьбу о поздравлении. И, представьте, президент мне сам позвонил домой и рассказал, что, когда он был в опале, «Московские новости» напечатали злой антиалиевский материал. Он написал опровержение и позвонил Егору Яковлеву с просьбой напечатать его. «Но Егор Яковлев со мной очень грубо разговаривал, - вспоминал Гейдар Алиевич. – И после этого посылать поздравления его газете было бы неискренно и нелогично». Я извинилась, сказала, что не знала таких подробностей и, конечно, беру свою просьбу обратно. Этот случай очень его характеризует: он был столь внимателен к людям, что счел нужным позвонить собкору и объяснить, почему он не может выполнить его просьбу.

- Мне кажется, он был слишком великодушен. Я бы близко к себе не подпустила людей, которые наносили ему такие несправедливые оскорбления. Хорошо помню заказные репортажи по телевидению: те журналисты, которые о нем плохо говорили, потом стали его восхвалять. А он всех простил.

Мне за него очень обидно. Может быть, обиднее, чем было ему самому. И я, в отличие от него, не способна простить ни одного такого человека.

- Вы что-то сказали о готовившемся на Гейдара Алиева покушении. Откуда вы это узнали?

- Я видела по телевизору интервью российского журналиста Андрея Караулова с каким-то человеком, который говорил, что ему поручили убрать Алиева. И он ходил за Папой, следил. Но даже у профессионального убийцы не поднялась на него рука.

Кстати, Андрей Караулов – первый журналист, который в 1990 году взял у Папы интервью и напечатал его в «Театральной жизни». Я сама подбирала фотографии для этого интервью. Потом Андрей Караулов нашел каких-то журналистов, у которых была полулегальная газета «Наша жизнь», и они в трех номерах напечатали большое интервью с Папой. Помню, это были муж и жена, они работали недалеко от нас, я носила им папины фотографии, то есть была вовлечена в этот процесс. Более известные газеты и журналы никогда бы ничего не напечатали в пользу Алиева.

- Последние годы Г.Алиев болел, не раз лечился в Кливленде. С мая по декабрь 2003 года он героически сражался со смертельным недугом. Расскажите об этом труднейшем периоде в его жизни.

- У него, конечно, была необыкновенная воля и сила характера. Когда он был в Кливенде, мы приезжали к нему. Последний раз в ноябре 2003 года. Он физически очень ослаб, ему было трудно говорить. Но он так ментально был включен и реагировал на все – просто удивительно! Ясность ума была стопроцентная. У него просто была физическая слабость. И это для него, человека деятельного, энергичного, было тяжелее всего. И все равно он улыбался. Когда он узнал, что мы приехали, он попросил у Бейляра гребешок и зеркало. Тот хотел помочь, но он оттолкнул его руку и сам причесался. Чтобы встретить нас в форме.

Когда мы гостили у него в Кливленде с детьми, мы пошли и купили игрушки, какие-то смешные вещи. Чтобы развеселить его, разрядить эту больничную атмосферу. Мы хотели своим приездом отвлечь его. Чтобы в палате звучал смех.

До последнего момента я не могла поверить в то, что это случится. Я думала: раз он в такой клинике, в надежных руках, ничего страшного не произойдет. Пусть физически слабый, пусть в больнице, лишь бы он жил, лишь бы встречал нас своей улыбкой. Я сейчас иногда думаю: как я могу жить без него! Когда не стало Мамы, мне тоже было очень тяжело. Но тогда был Папа, такой же дорогой и близкий человек, как Мама. А когда ты теряешь обоих родителей, ты теряешь в жизни опору.

Конечно, ему было тяжело в последние месяцы. Но и в таком состоянии он постоянно улыбался. Если бывал занят процедурами, то при виде нас все равно улыбнется, помашет рукой, пошлет воздушный поцелуй…Каждый по-своему его развлекал. Игрушки развесили в его палате, чтобы он не только на одни аппараты смотрел.

- Мы знаем, что в юности Гейдар Алиев увлекался театром, прекрасно рисовал. А в зрелые годы у него было, как сейчас говорят, какое-то хобби?

- У него кроме работы был, пожалуй, еще только спорт. Он бегал, ходил много. Плавал всегда – и в бассейне, и в море. Когда мы в 70-е годы отдыхали в подмосковной Барвихе, Папа ходил на лыжах. Там была женщина-тренер, она его инструктировала. И когда он был членом Политбюро, он по утрам занимался спортом. Много, быстрым шагом, ходил по территории дачи. К нему приходила инструктор, а также врач лечебной физкультуры. Четвертое управление внимательное следило за его здоровьем. Он не просто занимался спортом, но делал это под контролем врача, медицинского персонала. Ему измеряли пульс, давление. И как вдруг такой человек может свалиться с инфарктом? Да не просто инфаркт, а инфаркт, от которого выживают единицы! Поверьте, я это не просто так говорю. У меня есть на то основания.

- Перефразируя известное выражение, можно сказать: если бы инфаркта не было, его бы следовало придумать. Здорового, в высшей степени работоспособного Алиева отправить в отставку было не так-то просто. Меня к вашей версии склоняет еще один факт: со мной в Москве согласились встретиться все оставшиеся в живых члены Политбюро. А вот бывший глава 4 управления Евгений Чазов категорически отказывались встречаться и говорить об Алиеве. Он и Крючков. Значит, было что скрывать.

- Да, эти два человека могли иметь отношение к тому, что тогда произошло с Отцом. Доказать этот факт трудно, я это понимаю, но молчать об этом нельзя. Закрывать на это глаза тоже нельзя.

- Тем более что в Политбюро такая «практика» была – многое написано о серии странных инфарктов, смертей членов Политбюро.

- Да, человек, попавший «наверх», в Политбюро, как будто попадал в чьи-то лапы. И уже нет свободы. Есть условия жизни, удобства, но жить и думать постоянно, что твоя домработница тебя контролирует, что всюду микрофоны – это на нервы действует.

- И все же история справедлива, она все расставила по своим местам. Горбачев остался в памяти народа как разрушитель, абсолютно потеряв доверие и уважение своих сограждан. А Алиев вошел в историю как создатель независимого Азербайджана и его общепризнанный Лидер.

- Папина болезнь была спровоцирована с ведома и по инициативе Горбачева. Без него никто бы за такое подлое дело не взялся. Это было единственным методом его отстранить, потому что здорового Алиева Горбачев никогда бы не смог одолеть. Папа никогда бы смирился и не пошел на пенсию по своей воле. Он собирался пойти до конца…

Если он смог прожить более 80 лет с подорванным сердцем, при активнейшем режиме работы, без выходных и отпусков, включая длительные перелеты в различные концы земного шара, то это свидетельствует о том, что у него были огромные резервы физического здоровья.

Я ему не раз говорила, что он великий человек. И для меня его величие определялось прежде всего его уникальным даром любить. А еще я его называла «духовный миллионер», на что он смеялся и говорил: «Ты это оригинально придумала!». И всякий раз, поздравляя Папу с днем рождения, я ему говорила: «Желаю тебе быть вечно».

- Говорят, на каком-то пленуме ЦК он выступил и сказал Горбачеву: вы нас рано списываете.

- Да, помню. Это был пленум, на котором «старых» членов ЦК выводили из состава Центрального Комитета. Сразу человек 100 или 200. Папа хотел выступить, но Горбачев ему слова не давал. Хотя сказал зло: «Я вас вижу, товарищ Алиев». Но Отец вышел к трибуне без его разрешения и выступил.

- Об этом в фильме, снятом к 75-летию Гейдара Алиева, впоследствии вспоминал Егор Строев. И украинский писатель Борис Олейник рассказывал в одном из фильмов, что все промолчали, лишь один Алиев нашел в себе мужество подняться на трибуну и сказать, что Горбачев не прав.

- В то время, когда происходил весь этот кошмар, я говорила Папе, что он увидит конец всех этих бесчестных людей во главе с Горбачевым и будет рад, что он не в одной лодке с ними. В период правления Горбачева в это трудно было поверить, особенно наблюдая сильную поддержку горбачевской политики со стороны некоторых стран. Папа не верил. Но я искренне верила, что он вернется на те позиции, с которых уехал из Азербайджана. Весь период его отсутствия в Азербайджане (имею в виду плохой период) я не хотела ездить в Баку и ни разу не приехала. Я не хотела, чтобы на дочь Гейдара Алиева кто-то мог посмотреть свысока, с ехидством. Это непозволительно для меня! Я знала, что я вернусь туда только с ним и с его бывшей позицией. Так и получилось. Потом, когда он стал Президентом, я ему напоминала о том, что говорила тогда. Все сбылось...