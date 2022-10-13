«Время бежит быстро, события развиваются стремительно. В этой связи считаю, что сегодня удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения подписанных ими договоренностей». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии встречи глав МИД Азербайджана, Армении и РФ в Астане.

«Отдельная тема - согласование мирного договора в дополнение к договоренностям о разблокировании экономических и транспортных коммуникаций, о проведении делимитации посредством создания двусторонней комиссии между Азербайджаном и Арменией при консультативном содействии российской стороны», - сказал глава МИД РФ.

Лавров выразил уверенность в том, что на этой встрече они смогут лучше понять, как двигаться дальше.