Лавров: Трехсторонняя встреча глав МИД определит дальнейшие шаги обновлено
«Время бежит быстро, события развиваются стремительно. В этой связи считаю, что сегодня удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения подписанных ими договоренностей». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии встречи глав МИД Азербайджана, Армении и РФ в Астане.
«Отдельная тема - согласование мирного договора в дополнение к договоренностям о разблокировании экономических и транспортных коммуникаций, о проведении делимитации посредством создания двусторонней комиссии между Азербайджаном и Арменией при консультативном содействии российской стороны», - сказал глава МИД РФ.
Лавров выразил уверенность в том, что на этой встрече они смогут лучше понять, как двигаться дальше.
*** 09:12
В столице Казахстана Астане проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении – Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.