Заявление Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе.

Согласно сообщению военного ведомства, 14 октября с 00:40 до 01:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Алибайрамлы Кельбаджарского района.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.