Ильхам Алиев на саммите стран СНГ фото; новость обновлена
Заседание Совета глав государств СНГ проходит в пятницу в Астане. В заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
На открытии форума коллег приветствовал хозяин саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Первая встреча проходит в узком составе за закрытыми дверями: участие в ней принимают только сами лидеры. Позже состоится заседание в расширенном формате – с участием делегаций.
В повестке саммита темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, гуманитарной сфере, дальнейшее развитие торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, вопросы безопасности. На заседании будет принято решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ, пишут российские СМИ.
Предполагается, что также будет достигнута договоренность о получении СНГ статуса наблюдателя при ОДКБ. В целом к утверждению на саммите подготовлен солидный пакет совместных документов.