09:35

Заседание Совета глав государств СНГ проходит в пятницу в Астане. В заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На открытии форума коллег приветствовал хозяин саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Первая встреча проходит в узком составе за закрытыми дверями: участие в ней принимают только сами лидеры. Позже состоится заседание в расширенном формате – с участием делегаций.

В повестке саммита темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, гуманитарной сфере, дальнейшее развитие торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, вопросы безопасности. На заседании будет принято решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ, пишут российские СМИ.