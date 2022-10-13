В Беларуси ввели режим контртеррористической операции

«Мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», - сказал Макей.

Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси, сказал Макей, указав, что белорусские силовики готовы дать отпор «любым провокациям, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств».

В понедельник Лукашенко заявил на совещании по вопросам безопасности, что отдал приказ о развертывании войск вблизи Украины в ответ на то, что, по его словам, является «явной угрозой для Беларуси со стороны Киева и его сторонников на Западе».