Радостная новость для учителей!

Труд учителя часто сравнивают с трудом садовника. Так же, как радуется садовник, увидев плоды с возделываемых садов, так и сердце учителя радуется, когда видит успех и развитие своих учеников. От лица компании Aral Group мы хотели бы преумножить радость учителей.

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