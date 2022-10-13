Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе, пишет Financial Times со ссылкой на западных военных.

Журналисты обратили внимание на призыв «главы администрации» Херсонской области Владимира Сальдо к Москве помочь с эвакуацией жителей области в Крым, Краснодарский край «в связи с обстрелами».

По мнению отдельных аналитиков, это указывает на подготовку России «к решающей битве».