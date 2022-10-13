Илон Маск отказался от оплаты Starlink в Украине

Компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону о невозможности оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине. Сообщение об этом опубликовал CNN.

"Мы не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink. Мы не сможем это делать в течение определенного времени", - сказано в письме компании.

В письме также указана просьба SpaceX к Пентагону взять на себя расходы по оплате поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, включая оплату работы системы в интересах украинских военных.

Речь идет о сумме в $124 млн, которую Пентагон должен оплатить до конца 2022 года.