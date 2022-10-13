Браконьер открыл огонь по охранникам национального парка

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Аггельского национального парка, около 2 часов ночи были выявлены лица, незаконно ловившие рыбу.

Как сообщил haqqin.az начальник службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев, один из браконьеров, не подчинившийся законным требованиям сотрудников национального парка, открыл огонь из охотничьего ружья и скрылся. В ходе инцидента никто не пострадал, один из браконьеров был задержан.

«В ходе расследования установлено, что задержанным браконьером является житель Бейлаганского района Бейлер Ферзалызаде», - отметил он.

По словам начальника службы, с целью обнаружения другого браконьера и принятия надлежащих мер в отношении обоих виновных было направлено обращение в правоохранительные органы.