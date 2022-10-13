В Баку горел торговый объект видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в Баку на территории Наримановского района.
«Произошло возгорание на втором этаже двухэтажного здания (на первом этаже расположен торговый объект). Силы пожарной охраны министерства прибыли на место происшествия. Благодаря оперативным мерам, предпринятым соответствующими структурами МЧС, было предотвращено распространение огня на другие территории, пожар потушен», - говорится в сообщении пресс-службы.