Иран хочет продавать российский газ

Иран готов к своповым поставкам (непрямым поставкам - ред.) российского природного газа. После Тегеран может продавать его в страны Персидского залива, заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде, пишут зарубежные СМИ.

«Мы на сто процентов готовы. Наша инфраструктура готова. Мы проделали всю необходимую работу… Мяч на стороне России, как мы говорим», - сказал он.

Сейчас Тегеран ждет, пока Россия договорится с Туркменистаном, через территорию которого будут производиться поставки. Если все пойдет по плану, то Иран сможет получить газ до конца года.

После транспортировки в Иран российский газ могут продавать в страны Персидского залива или другим заинтересованным странам.