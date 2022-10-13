Обстрел склада боеприпасов в России: погибли росгвардейцы
13 октября из-за обстрела склада боеприпасов в Белгородской области погибли 3 сотрудника Росгвардии, больше 10 были ранены. Об этом сообщают российские СМИ.
Росгвардейцы погибли в районе поселка Октябрьский, где 13 октября украинские военные обстреляли склад с боеприпасами. Взрыв случился из-за детонации снарядов, это подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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