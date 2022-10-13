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Известный врач-офтальмолог Джахид Шахбазов, работавший в Азербайджане, России и на всем Кавказе, провел операцию по имплантации глаукомы EyeWatch (болезнь черной воды - ред.), которая позволяет неинвазивно регулировать внутриглазное давление.

Вот что рассказал сам врач об этой уникальной операции: «Это новинка в медицине, своего рода спасение для пациентов с глаукомой, у врачей были сложности при проведении подобных операций. В мире выполнено максимум 30 таких операций. В частности, в Турции - 4 операции. В Азербайджане таких операций не проводилось. Если кто-то и говорит, что это было реализовано, то могут написать в разделе комментариев.

Преимущество операции в том, что она предотвращает осложнения, с которыми сталкиваются пациенты с глаукомой. Что-то вроде космической техники. Мы помещаем инструмент внутрь глаза и увеличиваем или уменьшаем его давление, когда захотим. Это как включать и выключать воду. Если бы мы говорили об этом 10 лет назад, то сказали бы, что такое невозможно. Однако сегодня мы делаем настоящую работу и гордимся ею.

Головной офис будет использовать наше операционное видео в качестве учебного метода. Они запросили и получили кадры от нас. Врачи со всего мира будут смотреть и учиться по этому видео. Я очень горжусь. Я думал, что ничто не сможет меня удивить как врача, уже добившегося известности и финансового благополучия. Эта операция взволновала меня, стимулировала мою любовь к профессии. Все это дает мне надежду на будущее. От многих болезней, от которых сегодня нет лекарств, мы найдем лекарство завтра, через год. Еще два года назад такие операции казались фантастикой. Это не предел, я и моя команда постараемся провести операции, которые еще не проводились в Азербайджане, тем самым помочь людям».