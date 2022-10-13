Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили Гянджу. Как сообщает АПА, военные атташе посетили мемориальный комплекс памяти мирных жителей, погибших в результате ракетных обстрелов ВС Армении в городе Гянджа.

После посещения районов Гянджи, разрушенных ракетным обстрелом, они ознакомились с результатами военных преступлений, совершенных против мирных жителей. Перед тем как осмотреть жилой массив, подвергшийся обстрелу баллистическими ракетами во время 44-дневной Отечественной войны, они возложили цветы к разрушенным домам в знак уважения к мирным жителям, погибшим во время террора. Гости были проинформированы о террористических актах, совершенных ВС Армении в Гяндже.

Было отмечено, что 11 октября 2020 года тактическая баллистическая ракета, выпущенная с территории Армении из комплекса оперативно-тактического ракетного комплекса «Скад-Б», упала на жилой дом, расположенный вокруг «Парка Победы», многие дома были разрушены, 11 человек, в том числе 5 женщин, погибли, 40 человек, в том числе 6 детей и 16 женщин, получили ранения.

Напомним, что с 4 по 17 октября теракты были совершены 5 раз. В целом в результате армянского террора в Гяндже погибли 26 человек, более 170 человек получили ранения, был причинен огромный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и автотранспортным средствам.