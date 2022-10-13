В России продолжаются поджоги военкоматов
В Удмуртии неизвестный бросил в здание местного военкомата коктейль Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, злоумышленник пришел к военкомату и заметил, что одна из форточек открыта. Тогда он забросил в окно бутылку с зажигательной смесью — пожар начался в кабинете на первом этаже. Здание находилось под охраной двух сотрудников правоохранительных органов, однако преступнику все равно удалось сбежать с места происшествия.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!