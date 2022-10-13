Информационно-просветительский семинар-тренинг провели в Баку

В Азербайджане с рабочим визитом находится делегация Миссии технической помощи Всемирного банка, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В рамках визита при поддержке Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ITSDA), Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Всемирного банка проведен информационно-просветительский семинар-тренинг на тему «Техническая помощь по разработке электронного здравоохранения и системы управления медицинскими претензиями».

На мероприятии, в котором приняли участие представители профильных государственных учреждений, а также научных кругов и партнеров по развитию, были заслушаны доклады специалистов Всемирного банка. Помимо этого, состоялись обсуждения с целью обмена информацией о технических оценках, проведенных командой Всемирного банка, и рекомендациях относительно вариантов системы оплаты поставщиков и законодательных изменений, необходимых для электронного здравоохранения (e-Səhiyyə).

Выступившие на мероприятии замминистра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов, председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов и представитель Всемирного банка в Азербайджане Саида Багирли подчеркнули важность цифровизации системы здравоохранения в современном мире. Было доведено до внимания, что точность и прозрачность информации играют важную роль в процессе принятия решений. Так, медицинская информация включает в себя как информацию о пациентах, так и финансовые вопросы. Все это вместе образует большую базу данных. Отмечалось, что управление базами данных и совместное их использование являются основой цифрового здравоохранения. Одной из основных задач здесь является защита конфиденциальности и безопасности личной медицинской информации.