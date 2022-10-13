Турецкий военный погиб в перестрелке с террористами ПКК

В Чатакском районе провинции Ван произошла перестрелка между террористами ПКК и турецкими силами безопасности. Один военнослужащий погиб, сообщает газета Milliyet.

В перестрелке погиб сержант-специалист жандармерии Кюршат Серт. Его убили боевики Рабочей партии Курдистана во время проведения антитеррористической операции «Джем Акдоган», которую правоохранители провели в Караташских карьерах.