Министр Шахбазов назвал объем экспорта азербайджанского газа

Азербайджан в январе-сентябре 2022 года экспортировал в Европу 8,3 миллиарда кубометров газа. Об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что экспорт газа в Турцию составил 6,1 миллиарда, в Грузию - 1,9 миллиарда кубометров.

Шахбазов отметил, что экспорт газа в нынешнем году вырос на 22,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.