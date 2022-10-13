Евросоюз возьмется за обучение украинских военных

В ходе тренировочной миссии европейские инструкторы обучат тысячи украинских военных управлять системами вооружений, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников и дипломатов на Западе.

Сейчас европейское сообщество тренирует украинских военных в африканских странах и на некоторых европейских базах, но в частном порядке. Планируемая же миссия Евросоюза будет гораздо масштабнее и станет первым таким мероприятием в Европе.

Переговоры о ее создании велись на протяжении нескольких недель. По словам дипломатов, страны Евросоюза первоначально боялись, что подобная миссия может грозить риском «большего вовлечения в боевые действия».