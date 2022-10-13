14 октября по совместной инициативе Министерства здравоохранения, Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, Турецкой ассоциации офтальмологов и Общества офтальмологов Азербайджана начали работу Международная офтальмологическая конференция и 14-я Международная конференция молодых офтальмологов Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, в мероприятии принимают участие профессора из Турции, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, России и других стран, в том числе известные специалисты.

Как сообщил директор центра, профессор Эльмар Гасымов, целью конференции является изучение, обсуждение, внесение предложений по инновациям и достижениям в области офтальмологии, а также обеспечение участия региональных и зарубежных врачей в последних инновациях в области офтальмологии. Конференция важна для обмена опытом, связанным с последними инновациями.

В своем выступлении директор также отметил, что в конференции принимают участие медицинские работники из Баку и регионов. Обмен опытом будет способствовать развитию офтальмологической отрасли, подчеркнул он.

Позже выступили врачи из Турции - Сунай Думан, профессора Сулейман Кайнак, Онер Гелискен, а также профессор Мухаррам Бикбов из России.

Мероприятие завершится 15 октября. Конференция продолжается панельными сессиями.